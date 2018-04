Panucci garante vitória da Roma sobre Genoa Um gol de Christian Panucci aos 45 minutos do segundo tempo garantiu à Roma a vitória por 1 x 0 sobre o Genoa, neste sábado, mantendo a pressão da equipe sobre a Inter de Milão no Campeonato Italiano. Panucci, ex-jogador do Genoa, subiu para marcar de cabeça após falta cobrada por David Pizarro, no que parecia uma cópia do gol que ele marcou pela seleção italiana contra a Escócia, garantindo a vitória por 2 x 1 e a classificação para a Eurocopa 2008, na semana passada. O resultado deixa a Roma com 25 pontos em 12 jogos, mesmo número de pontos da líder Inter de Milão, que enfrenta o Atalanta ainda neste sábado. O jogo parecia destinado ao empate sem gols depois que o goleiro brasileiro Rubinho impediu o gol da Roma com uma defesa espetacular após cabeçada frontal de Mirko Vucinic. A bola ainda tocou no travessão e Rubinho voltou a defender em tentativa de De Rossi no rebote. A partida foi a primeira do Campeonato Italiano desde 11 de novembro, quando o torcedor Gabriele Sandri, da Lazio, foi morto por um tiro da polícia. As autoridades proibiram os torcedores de seis clubes, entre eles Roma e Atalanta, de viajarem para jogos de seus times em outras cidades neste fim de semana para tentar evitar a repetição dos problemas que se seguiram à morte de Sandri.