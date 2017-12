Pão de Açucar inaugura CT para 72 garotos Apaixonado por prática de esportes e fanático por futebol, Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, está realizando o sonho de ter sua própria equipe. Hoje, o empresário lançou, oficialmente, o Centro de Treinamento do Pão de Açúcar Esporte Clube, local com infraestrutura de dar inveja a muitos clubes grandes, onde treinará as equipes infantil (sub-15) e juvenil (sub-17), com 36 garotos cada. São jovens de todos os lugares de São Paulo - que vêem no futebol uma forma de dar vida melhor a seus familiares -, selecionados na SuperCopa CompreBem, entre 70 mil sonhadores (200 foram encaminhados para curso de iniciação no mercado varejista). E o projeto Superbola - com José Carlos Brunoro como diretor de Futebol - já é uma realidade. Os times disputam, inclusive, o Paulista da categoria. E com patrocinadores: Bombril, Topper e Intermédica. E com a infraestrutura que os garotos têm, aliada ao grupo de profissionais ao seu redor, em curto período de tempo a capital pode conhecer novo e competitivo time. Distribuídos nos mais de 51 mil metros quadrados, o CT possui quatro campos com medidas oficiais, campo de society, de areia e de fundamentos. Sala de fisiologia e fisioterapia, piscina aquecida, consultório e ambulatório médico, sala de lazer, refeitório e biblioteca. Há, ainda, os alojamentos, onde hoje moram 29 garotos, a mioria vinda de cidades do interior ou da grande São Paulo. Apesar de distantes da família, são tratados como se estivessem em casa. Estudar é prioridade. Estão matriculados na mesma escola e ganham a condução, além de ajuda de custo de R$ 100,00 para os atletas do time infantil e de R$ 200,00 para os juvenis. "Às vezes o trem passa só uma vez, ele passou e vocês subiram, aproveitem. Este é o jogo da vida", recomendou Diniz, aplaudido por dirigentes, políticos e ex-jogadores que prestigiaram o evento - o lateral Cafu é o padrinho. E o empresário está tão feliz e empolgado que garante "invadir o Rio" no segundo semestre. "Vamos subir os morros, não com armas, mas com bolas, para buscar 100 mil garotos para nova seleção", afirmou. O CT do Sendas, hoje arrendado pelo Flamengo, e de propriedade do Grupo Pão de Açúcar, será reformado para o novo projeto. Não descarta a possibilidade de montar time de juniores e, quem sabe, um profissional. "Quem sabe para 2006", deixa a dúvida no ar Brunoro.