Pão de Açucar premia medalhistas Três integrantes da seleção brasileira de futebol feminino, medalha de prata na Olimpíada de Atenas - Elaine, a Baiana, Mônica e Grazielle Pinheiro - foram premiadas com R$ 33.333,00 cada uma, dividindo o Bônus Pódio Prata no valor de R$ 100 mil, oferecidos pelo Grupo Pão de Açucar aos seus atletas patrocinados. A empresa já havia entregue R$ 200 mil (Bônus Ouro) a Vanderlei Cordeiro de Lima, em reconhecimento à determinação do maratonista em continuar na corrida, e conquistar a medalha de bronze, depois de ter sido tirado momentaneamente da prova, quando estava na liderança, por uma pessoa perturbada mentalmente. A iniciativa do Grupo Pão de Açúcar em patrocinar e premiar o futebol feminino é considerada pioneira dentro do universo desse esporte no Brasil. Ao contrário da versão masculina, o futebol entre mulheres depende quase que exclusivamente do apoio de empresas e clubes, como o Extra Fundesport, em Araraquara, time onde jogam Elaine e Mônica, e do Botucatu Futebol Clube/ Pão de Açúcar, onde atua Grazielle.