PAOK é condenado a pagar indenização a dois policiais agredidos por torcedores

Um tribunal no norte da Grécia ordenou que o PAOK Thessaloniki, um dos times mais tradicionais do futebol grego, pague indenização a dois policiais que foram agredidos por torcedores em uma confusão na partida entre PAOK e Olympiacos, pela semifinal da Copa da Grécia em 2016.

Um policial será indenizado pelo clube grego em 16 mil dólares (R$ 50 mil) e outro em 7,5 mil dólares (cerca de R$ 23 mil). Na ocasião, os policiais foram agredidos com garrafadas pelos torcedores, que invadiram o campo por conta de um pênalti não marcado a favor do PAOK no final da partida e também arremessaram morteiros no gramado.

O episódio de violência fez com que a partida fosse suspensa e o PAOK fosse punido pela Federação Grega de Futebol.

A violência nas arquibancadas dos estádios da Grécia é algo comum. Desde 2014, o governo grego chegou a paralisar o campeonato nacional, a cancelar um clássico entre Olympiacos e Panathinaikos e a suspender a torcida organizada do Panathinaikos.