Paolo Cannavaro anuncia aposentadoria e revela que auxiliará o irmão Fabio

Paolo Cannavaro está se aposentando como jogador profissional. Nesta quinta-feira, o zagueiro de 36 anos anunciou que a partida entre o seu Sassuolo e a Roma neste sábado, no estádio Olímpico, em Roma, pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano, será a última de sua carreira.

Mas a aposentadoria não o afastará do futebol. Depois de disputar a última partida, o zagueiro do Sassuolo já sabe o que fará: auxiliará o seu irmão Fabio Cannavaro, campeão mundial com a Itália em 2006 e hoje técnico do Guangzhou Evergrande, da China.

"Um novo ano, uma nova vida. Será um sentimento estranho", declarou Paolo Cannavaro nesta quinta-feira. "Eu não sentirei falta do campo devido à decisão que tomei, mas sentirei saudades de estar perto de meus companheiros".

Depois de despontar no Napoli, Paolo Cannavaro se transferiu para o Parma e permaneceu por alguns anos, atuando alguns deles ao lado de seu irmão. Retornou, então, ao Napoli em 2006 e lá ficou até 2014, período em que disputou mais de 200 partidas e se tornou ídolo do clube. Por fim, foi para o Sassuolo em 2014.

Novamente ao lado do irmão, Paolo Cannavaro contou que seu trabalho "será assistir Fabio em 360 graus como colaborador técnico. Posso treinar os reservas e aqueles que jogam menos durante a temporada", detalhou. "Será difícil aprender chinês, nos conformaremos com o inglês".