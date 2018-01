Papa diz que o 3.º lugar da Alemanha foi "uma coisa bela" Mesmo não tendo assistido ao jogo, o papa alemão Bento XVI revelou nesta terça-feira que o terceiro lugar conquistado pela seleção da Alemanha na Copa do Mundo foi uma "coisa bela" - os alemães derrotaram Portugal, do técnico Felipão, por 3 a 1. Na ocasião, o papa não pôde acompanhar o confronto entre as seleções porque estava participando do Encontro Mundial das Famílias, evento realizado na Espanha, no último sábado. Bento XVI também contou que ficou muito feliz com o título da Itália. "Tenho a Alemanha no coração, mas amo a Itália, pois vivo há muito tempo nesse país", contou. A seleção italiana conquistou o tetracampeonato Mundial após derrotar a França nos pênaltis por 5 a 3, depois de ter empatado por 1 a 1.