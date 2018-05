Papa Francisco pede orações por vítimas de acidente da Chapecoense

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o papa Francisco pediu orações às vítimas do acidente aéreo sofrido pelo time da Chapecoense na madrugada de terça, na Colômbia. Ao todo morreram 71 pessoas, entre jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e integrantes da tripulação.

"Eu também gostaria de recordar hoje a dor do povo brasileiro pela tragédia do time de futebol e rezar pelos jogadores mortos, pelas suas famílias", disse o papa, improvisando em português, no Vaticano.

Francisco lembrou de tragédia semelhante, ocorrida na Itália, em 1949. Na época, um avião acertou a Basílica de Superga matando todas as 31 pessoas à bordo. "Na Itália, sabemos bem o que isso significa, pois lembramos o acidente aéreo de Superga, em 1949. São tragédias duras. Rezemos por eles."

Antes da manifestação pública, papa Francisco já havia enviado um telegrama às autoridades eclesiásticas da Colômbia para declarar seus pêsames.