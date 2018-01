Papa recebe Real Madrid em Roma O papa João Paulo II recebeu, nesta segunda-feira, em audiência privada na residência de verão de Castelgandolfo, 30 quilômetros ao sul de Roma, a delegação do Real Madrid. A audiência, que foi marcada em homenagem ao centenário do clube, comemorado este ano, durou 15 minutos e foi realizada no pátio central do Palácio Apostólico. Visivelmente cansado, João Paulo II pediu aos jogadores que usem o esporte como um instrumento de educação para os jovens, ao ensinar valores como lealdade, perseverança, amizade, solidariedade e paz. "O esporte, superando a diversidade de culturas e ideologias, é uma ocasião idônea de diálogo e entendimento entre os povos, para a construção da desejada civilização do amor", afirmou o papa, que falou em espanhol. Os jogadores estavam emocionados e permaneceram todo o tempo em silêncio. Ninguém aplaudiu as palavras do papa, como normalmente acontece com outros visitantes. João Paulo II entregou a cada integrante da delegação do Real Madrid um rosário. O clube retribuiu o presente com uma reprodução em metal do Estádio Santiago Bernabeu e uma camiseta branca, a cor da equipe, sem número e assinada por todos os jogadores. Uma carteira de honra da equipe, número 222.305, também foi entregue ao religioso. ?Foi uma experiência fantástica em minha vida?, afirmou o lateral brasileiro Roberto Carlos. ?Me senti como um menino.? Após cumprimentarem o papa e tirarem uma foto de recordação, os atletas deixaram o palácio pela porta principal. Na saída, havia um grupo de torcedores da Roma, adversária do Real nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, que os hostilizou. O atacante Ronaldo, recém-contratado pelo clube espanhol, não viajou para Roma. Ele ficou em Madri fazendo trabalhos de recuperação física e aproveitou o dia para visitar um hospital infantil na capital espanhola.