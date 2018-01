Papa receberá jogadores do Real Madrid Não é para nenhum jogo de futebol que Ronaldo Nazário, Roberto Carlos, Figo, Zidane e companhia estarão reunidos no próximo dia 16. O compromisso dos astros do Real Madrid é no Vaticano, onde terão uma audiência com o papa João Paulo II. A visita começou a ser agendada pelo próprio presidente do Real, Florentino Pérez, assim que tomou conhecimento da tabela de jogos da Copa dos Campeões da Europa. No dia seguinte à passagem pelo Vaticano, o Real Madrid enfrentará a Roma ? sem Ronaldinho. A intenção do clube, ainda como parte das comemorações pelo centenário, é oferecer ao Sumo Pontífice um carnê de torcedor do Real. Não se trata de um gesto criativo por parte do clube madrileno. O papa já é sócio-honorário do Barcelona. O esporte predileto do polonês Karol Wojtila quando jovem era o basquete.