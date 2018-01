Papai Noel de Romário traz Lamborghini O novo amor de Romário tem 55 centímetros a menos de altura do que ele. Em compensação, é muito mais rápido. A Lamborghini Murciélago Prata comprada pelo atacante mede 1,13 m e tem velocidade máxima de 330 km/h. Como nos momentos decisivos de uma partida de futebol, Romário não vacilou na hora da decisão. O casamento concretizou-se em Miami e custou R$ 2 milhões ao jogador. Isabella, atual namorada de Romário, estava a seu lado quando ele fechou o negócio e o carro chegará ao Brasil no início de janeiro. Leia mais no Jornal da Tarde