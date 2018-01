Papel dá vitória ao Sport na Série B O Sport Recife venceu o São Raimundo, por 3 a 2, neste domingo à tarde, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, no complemento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E deve está vitória, em grande parte, ao atacante Valdir Papel que marcou dois gols, um deles de bicicleta. A vitória deixou o time pernambucano com 11 pontos, em quinto lugar. O São Raimundo continua com nove pontos, em nono lugar, e com a sina de só perder fora de casa - agora já são quatro derrotas. Mas o jogo foi muito equilibrado. O São Raimundo saiu na frente aos 16 minutos com Garanha. O empate saiu apenas aos 38 minutos, quando Nildo iniciou a jogada e tocou para Valdir Papel que ajeitou e mandou para as redes de bicicleta. Um golaço. Aos 48 minutos, Nildo cobrou falta e colocou o Sport em vantagem. Logo no reinício do segundo tempo, aos quatro minutos, o São Raimundo empatou, de novo com Garanha, que aproveitou o vacilo entre o zagueiro Gaúcho e o goleiro Maizena. Mas o artilheiro amazonense pôs tudo a perder aos 10 minutos, quando foi expulso por lance violento. Mesmo com um a mais o Sport sofreu para chegar à vitória, que começou a ser desenhada aos 30 minutos. Adriano Chuva chutou cruzado e Valdir Papel completou. Liderança - Mesmo tendo perdido para o Mogi Mirim, por 3 a 2, na terça-feira, o Marília é líder isolado da Série B, com 13 pontos. Na vice-liderança estão quatro clubes, três deles de Pernambuco, com 11 pontos: Botafogo-RJ, Santa Cruz, Náutico e Sport. Ficha Técnica Sport - Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Silvio Criciúma e Juninho Goiano (Barão); Ataliba, Bebeto Campos (Ricardinho), Cléber e Nildo; Valdir Papel e Adriano Chuva(Pedro Neto). Técnico: Hélio dos Anjos. São Raimundo - Flávio Mendes; Rincão, Ademir, Valdenir (Doriva) e Guará; Rogério, Reginaldo (Zé Divan), Trindade (Ricardo) e Neto; Garanha e Delmo. Técnico: Aderbal Lana. Gols: Garanha aos 16, Valdir Papel aos 38 e Nildo aos 48 minutos do primeiro tempo; Garanha aos 4 e Valdir Papel aos 30 minutos do segundo. Árbitro: Hércules Martins da Silva (AL) Cartões Amarelos: Ademir, Flávio Mendes, Rogério, Ricardo, Bebeto Campos e Nildo Cartão vermelho: Garanha. Renda: R$ 41.865,00 Público: 8.117 pagantes. Local: Estádio da Ilha do Retiro (Recife-PE). classificação