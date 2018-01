Papel, do Sport, sonha com artilharia O novo ídolo do Sport Recife tem um apelido estranho: Valdir Papel. Aos 23 anos ele caiu, de vez, na graça da torcida rubro-negra após marcar dois gols, um deles de bicicleta, na vitória do seu time sobre o São Raimundo, por 3 a 2, domingo, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Assediado pela imprensa, ele foi o último a deixar o gramado após o jogo e não escondeu sua alegria, principalmente pelo gol de bicicleta, que já tinha tentado contra o Flamengo, nas semifinais da Copa do Brasil. "Tinha certeza que uma hora ia sair, porque vinha treinando muito. A bola sobrou na medida e, graças a Deus, entrou no gol", comemorou. Magrinho quando criança, logo ele ganhou o apelido de papel dos amigos. Sempre teve a bola como sua companheira, destacando-se pela facilidade para marcar gols. Começou a carreira no Calouros do Ar, passando depois pelo Guarany de Sobral, ambos no interior cearense. Tentou a sorte no Ceará, onde não se deu bem, como também aconteceu no Uniclinic e Nacional de Manaus. Nesta temporada ele acertou com o time pernambucano e parece disposto a não desperdiçar a chance de atuar num grande clube. "Estou bem ada ptado e feliz. Assim é mais fácil marcar gols". Por enquanto, ele só tem três gols mas promete ir mais longe na Série B: "Meu sonho é ser artilheiro", completa.