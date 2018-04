Papo com Mendieta evolui, mas diretoria do Palmeiras evita euforia

SÃO PAULO - As negociações envolvendo o meia Mendieta evoluíram nesta sexta-feira, mas ninguém no Palmeiras quer se empolgar. O Libertad pediu cerca de US$ 2 milhões (R$ 4 milhões) pelo jogador paraguaio e o presidente Paulo Nobre conversa com alguns empresários que podem ajudar na contratação do atleta.

O que facilita o negócio é que Mendieta está disposto a deixar o Libertad e poderia ajudar na negociação. Os salários já estão definidos e resta apenas o acerto entre os clubes. "O Mendieta fez Libertadores espetacular. Se chegar, receberemos de braços abertos", disse o técnico Gilson Kleina.

Já o atacante Velázquez já foi deixado de lado pelos dirigentes do Palmeiras por causa da forte concorrência com outros clubes (a tendência é que ele vá jogar no México, pelo Toluca).