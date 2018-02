Paquetá assume na vaga de Evaristo O técnico dos juniores do Flamengo, Marcos Paquetá, vai assumir o cargo de treinador da equipe principal do clube, em substituição a Evaristo de Macedo, demitido neste domingo, um dia depois da eliminação do Flamengo do Campeonato Carioca. Paquetá dirigirá o time interinamente e já trabalhará no jogo do dia 26 pela Copa do Brasil, contra o Ceará, em Fortaleza.