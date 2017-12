Paquetá chama mais 4 para a Sub-20 Sem poder convocar o meia Diego Souza e o atacante Vagner Love, ambos do Palmeiras, o técnico Marcos Paquetá chamou nesta segunda-feira os últimos quatro jogadores que defenderão a seleção brasileira no Mundial Sub-20, nos Emirados Árabes, entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro. O volante Jardel, do Cruzeiro, o meia Juninho, do Atlético-MG, e os atacantes Andrezinho, do Flamengo, e Nilmar, do Internacional, foram os escolhidos do treinador para completar o elenco de 20 atletas. Nesta segunda-feira, a seleção realizou um jogo-treino contra o Botafogo, na Granja Comary, em Teresópolis. O placar final da partida foi um empate sem gols. Na quinta-feira, a delegação embarca para os Emirados Árabes. No total, 24 países estarão competindo, dividios em seis grupos de quatro. O Brasil está na chave C, com sede em Dubai, e enfrentará Canadá, República Checa e Austrália na primeira fase.