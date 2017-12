Paquetá define amanhã titulares da Sub-20 O técnico Marcos Paquetá irá definir nesta quarta-feira os titulares da seleção brasileira Sub-20 para a estréia no Mundial da categoria, sexta-feira, nos Emirados Árabes. O primeiro adversário do Brasil será o Canadá, considerado pelo treinador um adversário forte na marcação. "Temos que tomar cuidado, porque em uma competição como esta não existe adversário fraco ou forte", avisou Paquetá. "E os primeiros são os mais perigosos." A seleção brasileira está no grupo C da competição, com sede em Dubai, e, após os canadenses, enfrentará a República Checa, no dia 1º de dezembro, e a Austrália, no dia 4. Os dois melhores de cada chave (no total de seis), além dos quatro melhores terceiros colocados, se classificam para a segunda fase. A final da competição está prevista para o dia 19. "Os jogadores estão cientes de que podem fazer história. O melhor é que não estão sentindo a pressão", contou Paquetá, lembrando que a seleção Sub-20 não conquista o título mundial desde 1993, na Austrália - os outros dois triunfos foram em 1985, na extinta União Soviética, e em 1983, no México. "Estamos prontos e com um grupo forte e decidido para representar bem o Brasil na busca pelo tetracampeonato."