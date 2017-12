Paquetá define time para final do Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 vai entrar em campo nesta sexta-feira para decidir a final do Mundial contra a Espanha com apenas uma alteração em relação ao time que derrotou a Argentina na semifinal do torneio: Jardel entra no lugar do meia Carlos Alberto, suspenso. O jogo será no Zayed Stadium, em Abu Dabi, às 14h45 (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. O time nacional busca o seu quarto título na categoria. Assim, o time definido pelo técnico Marcos Paquetá é: Jefferson; Daniel, Alcides, Adaílton e Adriano; Jardel, Dudu Cearense, Juninho e Daniel Carvalho; Kléber e Nilmar. Tanto o Brasil quanto a Espanha vão disputar a segunda final de um Mundial em 2003. A seleção brasileira Sub-17 sagrou-se campeã diante dos espanhóis na Finlândia. Em caso de novo triunfo, o Brasil pode tornar-se campeão mundial nas três principais categoria do esporte.