Paquetá não quer jogo bonito contra checos O técnico da seleção brasileira sub-20, Marcos Paquetá, quer que o Brasil jogue bonito nesta segunda-feira contra a República Checa (14h30 horário de Brasília, com transmissão da SporTV), pelo Mundial da categoria, mas apenas depois que o time estiver ganhando. ?No Brasil, às vezes se joga para a torcida?, disse Paquetá. ?Mas é melhor fazermos isso como campeões.? O Brasil está em primeiro lugar do Grupo C, com 3 pontos, à frente da República Checa e Austrália, com 1, e Canadá, sem nenhum ponto. Se vencer, a seleção já assegura a passagem para as oitavas-de-final. Na estréia no torneio, o Brasil venceu o Canadá por 2 a 0, enquanto a República Checa empatou por 1 a 1 com a Austrália. ?Acho que vamos jogar melhor esta segunda partida?, disse Paquetá. ?Tivemos pouco tempo de preparação, pouco tempo para reunir os jogadores, mas temos a vantagem de contar com a qualidade e a experiência.? A seleção não fez um bom primeiro tempo contra o Canadá, mas a equipe se soltou mais na etapa final. Daniel Carvalho e Nilmar, que fizeram os gols, além de Kleber e Andrezinho, foram destaques. A preocupação de Paquetá é que a seleção, contra a República Checa, seja a do segundo tempo e não a do primeiro, que abusou de toques pouco efetivos. O técnico da seleção checa, Pavel Vrba, tem esperanças de que poderá impor dificuldades aos brasileiros. ?Estou certo de que podemos jogar melhor do que contra a Austrália e espero que apertemos mais o Brasil do que a Austrália.? Para que isso ocorra, os europeus contarão com o reforço do meio-campista Martin Latka e do atacante Pavel Fort, do Slavia, de Praga, que não jogaram contra a Austrália por estarem defendendo seu clube no campeonato nacional contra o Levski, de Sofia. A seleção brasileira vai jogar com Fernando Henrique; Daniel, Alcides, Eduardo, Adailton e Carlos Alberto; Daniel Carvalho, Dudu, Andrezinho e Nilmar; Kleber e Adriano. Argentina ? A seleção argentina, que venceu sua primeira partida, contra a Espanha, por 2 a 1, também pode passar para as oitavas-de-final se vencer neta segunda-feira o Usbequistão. Apesar da vitória contra a Espanha, a Argentina não jogou bem, tendo vencido graças a duas cabeçadas do zagueiro Leandro Fernandez. Até agora, nenhum jogador das equipes que disputam o Mundial Sub-20 foi expulso de campo. Vinte cartões amarelos foram distribuídos, número considerado pequeno pela Fifa.