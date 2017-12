Paquetá pede atenção com espanhol Iniesta O técnico da seleção brasileira Sub-20, Marcos Paquetá, escolheu o meia Andrés Iniesta como o principal jogador espanhol a ser marcado na final de sexta-feira, pelo título mundial da categoria, que acontece em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Ele explicou que o atleta do Barcelona é o responsável por fazer a ligação do meio-de-campo com o ataque. "Sabemos que a Espanha não é somente Iniesta, mas precisamos ter muito cuidado com ele", assegurou Paquetá, que realizou nesta quarta-feira um treino de reconhecimento de gramado no estádio Zayed Stadium, onde a final ocorrerá. "E a melhor maneira de marcá-lo é não deixar a bola chegar até ele." Aos 19 anos, Iniesta é considerado uma das principais revelações espanholas dos últimos anos. Já marcou três gols neste Mundial, inclusive o que garantiu a vaga na final, na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, em cobrança de pênalti. "O Brasil é um adversário muito difícil, mas o sonho de nossa equipe é o de ser campeão", afirmou Iniesta. "E ganhar é o que mais importa neste momento."