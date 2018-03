Paquetá se emociona com golaço e ganha elogios no Flamengo

Após participar da pífia campanha da seleção brasileira no sul-americano Sub-20, o meia Lucas Paquetá voltou ao Flamengo e aproveitou muito bem a oportunidade que recebeu do técnico Zé Ricardo. Entrou no segundo tempo do duelo contra o Madureira e marcou um golaço para fechar a goleada por 4 a 0.

No lance, tentou enfiar uma bola para Mancuello, o goleiro cortou e o jovem de 19 anos, mesmo de muito longe, não teve dúvida. Arriscou o chute de cobertura e mandou para o fundo das redes.

"Agradeço a Deus por ter feito meu primeiro gol nos profissionais. Fui feliz em marcar e nunca tinha feito um gol assim, mas quando surgiu a oportunidade consegui converter", disse o garoto, que já havia tido seu nome cantado pela torcida quando entrou no lugar de William Arão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fico muito feliz pelo carinho da torcida, que independentemente de resultado e circunstância está sempre apoiando, sempre incentivando. Agradeço a eles também pelo apoio e quero manter o foco aqui no Flamengo, fazendo meu melhor para ir conquistando meu espaço no elenco", afirmou.

O jovem, que chorou com o gol, foi elogiado pelo técnico Zé Ricardo, com quem já havia trabalhado na base. "Ele tem uma história muito bonita no clube, o conheço desde o time infantil. O Paquetá teve momentos difíceis, mas os superou. Fico feliz por participar desse momento dele. Sabemos o quanto ele trabalhou para chegar onde está. Espero que possa manter o alto nível, torço para que continue nos ajudando", afirmou o treinador.