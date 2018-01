Para 41,87%, Brasiliense será campeão De um lado, um dos maiores times do futebol brasileiro, com 92 anos de tradição e uma lista imensa de títulos. Do outro, um time até poucos dias atrás praticamente desconhecido, que não completou sequer seu segundo aniversário, e é de propriedade de um tipo polêmico, milionário da construção civil suspeito de envolvimento em corrupção, que costuma pagar o bicho aos jogadores em dinheiro vivo, logo após os jogos, como se eles fossem operários de obra. Seria de se esperar uma tremenda goleada. E, no entanto, quase deu empate. Diante da pergunta Quem será o campeão da Copa do Brasil ? Corinthians ou Brasiliense?, os leitores do portal estadao.com.br se dividiram. 41,87% deles responderam que o Brasiliense do ex-senador Luiz Estevão, do Grupo OK, vai ser o campeão, contra 58,13% que responderam que o Corinthians vencerá. O voto é secreto. Assim, nunca será possível saber com certeza se quase 42% dos leitores acompanharam atentamente a fantástica trajetória do Brasiliense nessa Copa do Brasil e votaram conscientemente no time que consideram que será o vitorioso por seus bons méritos ? ou se, juntos, os são-paulinos, palmeirenses, santistas e brasilienses somaram 42% da torcida que participou da enquete.