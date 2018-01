Para a Portuguesa, só a vitória interessa Somente a vitória interessa à Portuguesa diante do Santa Cruz, amanhã, às 20h30, no Canindé. Em caso de outro resultado negativo, a equipe, que somou 25 pontos em 19 jogos, pode dar adeus à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O time terá a volta de três titulares, mas o técnico Heriberto da Cunha está preocupado com as ausências dos experientes Capitão e Sérgio Manoel, que cumprirão suspensão automática. "O Capitão e o Sérgio Manoel são jogadores de qualidade, que ditam o ritmo do meio-campo. São desfalques muito sérios", disse Heriberto. Sérgio Manoel foi expulso na derrota por 2 a 0 para o CRB, em Maceió, e Capitão recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida. Apesar da importância dos dois atletas, Heriberto entende que o grupo não deve sentir os desfalques. "Esse é um jogo em que precisamos nos superar, mostrar personalidade e ter iniciativa para buscar o resultado. Mas não podemos ter desespero para conquistar a vitória, precisamos ter uma boa postura tática." Para enfrentar o Santa Cruz, a Portuguesa terá quatro novidades. O zagueiro William, que cumpriu suspensão contra o CRB, reassume a posição de titular. O volante Ricardo Lopes, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, também está garantido, ao lado de Bruno - que substituirá Capitão. Ainda no meio-campo, Nem atuará no lugar de Sérgio Manoel. E no ataque, Müller, recuperado de uma lombalgia, tem presença assegurada. Depois do Santa Cruz, a Lusa ainda enfrentará o Joinville, em Santa Catarina, o América-MG, no Canindé, e o Sport, no Recife.