Para a Série C, Portuguesa reforça ataque com destaque da Série A2 paulista Destaque do Novorizontino na Série A2 do Campeonato Paulista, Guilherme Queiroz foi anunciado nesta quarta-feira como o novo reforço da Portuguesa para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele é o nono reforço contratado pela diretoria.