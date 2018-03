Para Abel, Ponte já perdeu nove pontos A Ponte Preta realizou uma de suas melhores atuações no Campeonato Brasileiro e perder para o Vasco da Gama, por 1 a 0, sábado, em São Januário, e deixou o técnico Abel Braga em desespero. Para ele "é inadmissível o que está acontecendo, porque já perdemos nove pontos". Nas contas do técnico, a Ponte "fez por merecer a vitória contra o Vasco". Além disso, perdeu dois pontos no empate contra o Paysandu, em Campinas, quando vencia por 4 a 1 e permitiu o empate no final do jogo. Além dos quatro pontos perdidos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por usar irregularmente o volante Roberto no empate com o Internacional (1 a 1) e na vitória sobre o Juventude (1 a 0). Em parte, o técnico tem razão. A Ponte fechou a rodada com apenas nove pontos e ameaçada pelo rebaixamento. Seu próximo adversário será o São Caetano, dia 31, em Campinas. Abel Braga aproveitou a viagem ao Rio de Janeiro para resolver alguns problemas pessoais na segunda-feira. Entre eles, uma audiência sobre ação judicial que ele move contra o Botafogo Carioca. O elenco da Ponte se reapresenta nesta segunda-feira à tarde e treinará com o preparador físico Cristiano Nunes.