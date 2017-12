Para alemães, estréia será o jogo chave na Copa do Mundo Todas na seleção da Alemanha concordam em uma coisa: a estréia contra a Costa Rica, nesta sexta-feira, em Munique, é considerada fundamental para o restante da campanha do time na Copa do Mundo. Durante a entrevista coletiva para a imprensa internacional, em Berlim, o treinador Jürgen Klinsmann disse que a partida inaugural do Mundial será um termômetro para a sua equipe. "Infelizmente, não dá para medir a pressão. Só dá para sentir. Não dá para medir a pressão antes, só na hora do jogo. Mas é certo que o resultado na estréia será fundamental para a seqüência da competição", afirmou o técnico, que foi corroborado pelo lateral-direito Arne Friedrich. "Se vencermos, ficaremos mais motivados. Se perdermos, pode atrapalhar nossa campanha". Sobre o adversário da estréia, Klinsmann revelou que já sabe tudo da Costa Rica. "Já conheço a Costa Rica. Vimos vídeos e vou passá-los para os jogadores nesta semana", contou. Depois de encarar a seleção da América Central, a Alemanha terá pela frente, pelo grupo A, as seleções da Polônia (dia 14, em Dortmund) e Equador (dia 20, em Berlim).