Para Alemanha, jogo contra a Polônia deve ser complicado Jogadores e comissão técnica da Alemanha esperam um jogo difícil, nesta quarta-feira, contra a Polônia. "Ele vão entrar em campo com uma faca nos dentes", afirmou nesta terça o atacante Miroslav Klose, autor de dois gols na vitória de 4 a 2 sobre a Costa Rica, no jogo de abertura da Copa. "Contra o Equador, a Polônia não mostrou tudo o que tem. A derrota os deixou perto da eliminação, e agora eles devem vir com tudo para cima de nós". Por sua vez, o técnico Jürgen Klinsmann acredita que a partida será mais difícil do que a da estréia. "Vai ser complicado", afirmou. "Se nos colocamos no lugar dos poloneses, notamos que estão à beira do abismo. A imprensa de seu país está atacando a equipe sem misericórdia, e o ambiente é de agressividade. Todos teremos de controlar os nervos". Já o goleiro Jens Lehmann se mostrou confiante de que o desempenho da defesa será melhor e que os erros cometidos na partida contra a Costa Rica não se repetirão. "Analisamos aquele jogo e temos consciência dos problemas que aconteceram. Além disso, vamos para a partida contra a Polônia depois de cinco dias de mais trabalho", ressaltou.