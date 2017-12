Para aliviar crise, Bota contrata argentino Para tentar aliviar a pressão e a insatisfação da torcida por causa dos maus resultados no Campeonato Brasileiro, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante argentino Raul Estevez, de 26 anos. Ex-atleta do Boca Juniors, onde era reserva e estava sendo pouco aproveitado pelo técnico Carlos Bianchi, o jogador acertou contrato com o Alvinegro até 31 de dezembro deste ano. "Sempre sonhei em jogar em um time grande e principalmente no futebol brasileiro. Sei da péssima situação do clube no Brasileiro e quero ajudar os companheiros com muito trabalho e dedicação", disse Estevez, referindo-se à colocação do clube de General Severiano na tabela de classificação do Nacional, onde ocupa a zona do rebaixamento, com 3 pontos conquistados em oito partidas. A próxima meta do clube é contratar mais um atleta para a zaga alvinegra. Alvo de críticas do técnico do Botafogo, Mauro Galvão, o lateral-esquerdo Daniel admitiu nesta segunda que fez sua pior atuação com a camisa alvinegra na derrota de domingo, por 4 a 0, para o Vasco, no Maracanã. Na ocasião, o treinador se irritou com o pouco poder de marcação do atleta, que cometeu pênalti sobre o atacante Alex Alves. No entando, Daniel disse que não vai se abater com as vaias da torcida e espera dar a volta por cima no confronto com o Paraná, no Estádio Pinheirão, dia 12, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. "Foi a primeira vez que fui vaiado e fiquei triste, mas não posso deixar que isso prejudique o meu trabalho no Botafogo. Eu lutei muito para conquistar a posição e tenho que me concentrar em mantê-la."