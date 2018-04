Para Antonio Carlos, São Paulo está no nível dos rivais no Paulistão

SÃO PAULO - Herói da vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Oeste no último domingo, Antonio Carlos considera normais as oscilações do São Paulo no começo de temporada. Apesar de ter conseguido o triunfo, a equipe não fez uma boa apresentação e precisou que o zagueiro resolvesse a partida em dois lances pelo alto.

Para ele, o time ainda não está bem preparado física e tecnicamente para encontrar os adversários do interior, que iniciaram a pré-temporada mais cedo que os clubes grandes. A aposta é que de agora em diante o nível das atuações melhore e o São Paulo consiga se impor sem sofrer tanto.

"Fomos surpreendidos na primeira partida pela boa equipe que enfrentamos, que foi o Bragantino. Tivemos posse de bola mas não conseguimos chutar; no segundo jogo (vitória sobre o Mogi Mirim por 4 a 0) melhoramos bastante a questão do último passe. É algo que você organiza aos poucos, precisa de uns três ou quatro jogos e podemos ser um pouco mais cobrados porque estamos treinando bastante e melhorando a parte física e técnica", disse.

As atuações irregulares levantaram a questão sobre a real capacidade do São Paulo chegar ao título contra rivais em tese mais bem preparados. Antonio Carlos repetiu o mesmo discurso do começo do ano e reafirmou que os times se encontram no mesmo patamar. Para ele, são os clássicos que darão a verdadeira noção do estágio da equipe na temporada, mas não se deve minimizar a qualidade dos rivais menores.

"Não vejo ninguém muito melhor que ninguém. Os caras (do interior) estão treinando há muito tempo, a forma física é melhor. Vamos ver quando formos bater de frente com os grandes, mas minha impressão é que os times pequenos do Campeonato Paulista são muito mais fortes do que no Rio, tem sempre um jogador mais experiente que ajuda os times a dificultar as coisas."