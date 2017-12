Para Aragonés, a Espanha joga o melhor futebol do Mundial Em entrevista publicada nesta quinta-feira no jornal espanhol Marca, o técnico da Espanha, Luís Aragonés, disse que sua equipe está jogando o melhor futebol da Copa e que a confiança do time está aumentando. "Não há nenhuma seleção neste Mundial que mostre mais movimentação e posse de bola do que nós. Talvez a Argentina esteja mais próxima, mas as demais estão atrás da Espanha". Classificada para as oitavas-de-final, a seleção espanhola vai encerrar sua campanha na primeira fase nesta sexta, contra a Arábia Saudita. Mas Aragonés ressalta que a equipe já alcançou vários objetivos. "Já estamos na segunda fase e contamos com o apoio das pessoas, que é o que queríamos. E estamos razoavelmente jogando o futebol que planejamos, e do qual os jogadores estão convencidos". Nas oitavas-de-final, a Espanha deverá enfrentar Coréia do Sul, Suíça ou França. Uma vitória a levaria às quartas, e um possível cruzamento com o Brasil, fato que preocupa o treinador. "O Brasil está jogando a 70%. De agora em diante, eles vão chegar a 100% e serão uma equipe a ser temida".