Para Aragonés, controle de bola será vital contra a França O técnico da seleção espanhola, Luís Aragonés, disse nesta segunda-feira que o controle de bola será fundamental para que sua equipe supere a França na partida desta terça, em Hannover, pelas oitavas-de-final. Mas o treinador não confirmou, de maneira explícita, que o atacante Raúl e o volante Fábregas serão escalados na equipe titular - apesar de que ambos participaram da equipe principal nos dois últimos treinamentos da equipe, respectivamente nos lugares de Luís Garcia e do brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna. A indicação das mudanças veio de maneira indireta. "É preciso atenção aos pequenos detalhes. Temos que conduzir bem o jogo e o toque de bola de alguns jogadores que saem é melhor. Quando eu erro, sou o primeiro a reconhecer meus erros, mas acho que desta vez não estou equivocado. Para nós, com essa forma de jogar (com as mudanças, que não mencionou explicitamente), vamos estar melhor posicionados em campo".