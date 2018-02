Para argentinos, o que importa é o tênis Com o tradicional bom humor e fanatismo, a imprensa argentina reagiu com provocações e ironia à derrota de sua seleção para o Brasil, por 3 a 1, no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa. Para o diário Olé, ?o que importa é o tênis?, numa referência à vitória do argentino David Nalbandian sobre o brasileiro Gustavo Kuerten em Roland Garros, em jogo também disputado na quarta-feira. Fingindo não dar importância ao futebol, o Olé ainda lembra da supremacia argentina em Roland Garros, já que além de Nalbandian, o país classificou mais três tenistas para as semifinais do torneio. Guillermo Coria e Gaston Gaudio no masculino e Paola Suares, que foi eliminada nesta quinta-feira, no feminino. Quando fala de futebol, o Olé brinca com o peso de Ronaldo, mas se rende ao talento do atacante brasileiro, autor dos 3 gols. ?Foi sensacional?, elogia o jornal argentino. Outro diário, El Clarín, também reconhece o destaque do jogo no Mineirão. ?A grande diferença foi um Ronaldo brilhante, que marcou três gols de pênalti e foi incontrolável para a Argentina.? E, para o jornal La Nación, o artilheiro do Brasil provou seu talento. ?Apesar das ironias e brincadeiras (sobre ele estar gordo), Ronaldo impôs sua classe e potência para superar a Argentina.?