Para argentinos, Tevez já é brasileiro "Muy bien!" foi a expressão utilizada pelo jogador Carlos Tevez quando, ao desembarcar nesta terça-feira no aeroporto internacional de Ezeiza, foi perguntado sobre como havia sido tratado durante sua breve estadia em São Paulo. "Os torcedores (do Corinthians) e as lideranças do time me receberam muito bem. Eles já me apresentaram os companheiros de time", disse com um sorriso. Segundo Tevez, os brasileiros não o fizeram sentir-se "um argentino". Em Buenos Aires, Tevez já está sendo considerado pelos argentinos como um "brasileiro". A recepção em grande estilo que o astro do Boca Juniors recebeu em São Paulo - e o amplo sorriso que o taciturno Tevez exibiu na noite da segunda-feira - surpreendeu seus próprios compatriotas. Para o jornal "Página 12", Tevez "já é corinthiano". O jornal "Clarín" colocou a irônica manchete - em português - "Tevezinho feliz". Além disso, o jornal indicou que Tevez causou "sensação" em São Paulo e que "no Brasil fala-se em montar um time ao redor de seu talento". Segundo o "Clarín", o jogador causou "convulsão" no país vizinho. Em declarações ao canal argentino de TV "Todo Notícias", Tevez afirmou que "verdadeiramente, me receberam muito bem...e me chamou a atenção, levando em conta a rivalidade que existe entre os brasileiros e argentinos".