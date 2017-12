Para atleticanos, um ano para esquecer A queda do Atlético-MG para a Série B do Campeonato Brasileiro foi o ato final de um ano que a fanática torcida alvinegra preferirá esquecer. Primeiro campeão brasileiro em 1971 e acostumado a ser freqüentemente apontado como candidato ao título nacional, o Galo viveu uma temporada de fracassos em campo e turbulências fora dele. Problemas que, na verdade, vieram à tona em 2004, quando o time mineiro escapou do rebaixamento somente na última rodada. As promessas dos dirigentes de planejamento no futebol e briga por títulos não saíram do discurso. Há cinco anos sem levantar uma taça de campeão - o último foi o título estadual de 2000 -, o Atlético ficou de fora da disputa do Campeonato Mineiro e permaneceu quase todo o Brasileirão entre os quatro últimos colocados na tabela de classificação. Mais uma vez, o clube conviveu com as constantes troca de treinadores e afastamentos de jogadores. Ao todo, quatro técnicos assumiram o comando do Galo somente neste ano. O primeiro foi Procópio Cardoso, contratado faltando três rodadas para o fim do Brasileiro de 2004, que conseguiu salvar o time do descenso. Foi mantido, mas não suportou a eliminação nas semifinais do Mineiro, sendo dispensado para a contratação de Tite. O treinador gaúcho era a grande aposta da diretoria atleticana. Iniciou a competição nacional, porém resistiu somente até a 17ª rodada, quando o Galo já colecionava 10 derrotas na competição. Marco Aurélio assumiu, mas não conseguiu tirar o time do buraco e foi substituído no final do mês passado por Lori Sandri. Os dirigentes mineiros haviam tentado contratar Gallo e Márcio Araújo, que não aceitaram o convite. Se no túnel, houveram constantes mudanças, no gramado não foi diferente. Os mais atingidos foram os chamados "medalhões" como o goleiro Danrlei, o volante Fábio Baiano e o lateral-direito Evanílson. O primeiro foi barrado e os outros dois acabaram dispensados. Brigas - A relação entre torcida e jogadores também ficou estremecida devido aos resultados ruins em campo. Na derrota de virada por 2 a 1 para o Vasco, no dia 14 de agosto, atletas e torcedores saíram no tapa no campo do São Januário e na chegada da delegação alvinegra no Aeroporto de Confins. No final de setembro, quando o Galo se recuperava no Brasileirão e, após 22 rodadas, finalmente ameaçava deixar a zona de rebaixamento, os jogadores deflagraram uma paralisação de um dia em decorrência dos salários atrasados no clube. Este foi apenas um dos problemas enfrentados pela diretoria alvinegra. Mala preta - O mais ruidoso deles foi a denúncia do empresário Roberto Tibúrcio de prática de "mala preta" por parte dos dirigentes atleticanos na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Ministério Público Estadual abriu inquérito e está investigando a denúncia. A pressão de torcedores e conselheiros da oposição levou o presidente Ricardo Guimarães a anunciar que no final deste ano deixaria o cargo, antecipando o fim de seu mandato, que vai até o final de 2006. A decisão, no entanto, está sendo revista, disse recentemente Guimarães, irritado com a movimentação de opositores, principalmente do ex-centroavante Reinaldo - que tem se colocado à disposição para tentar "salvar" o Galo do atoleiro. Taça - A dívida do Atlético hoje é estimada em R$ 150 milhões, praticamente o dobro de quando o atual presidente assumiu. Guimarães, porém - que também preside o banco BMG, envolvido nas denúncias que do escândalo político do "mensalão" -, reclama reservadamente que colocou recursos próprios no clube. A maior parte do débito refere-se a cobranças trabalhistas. Uma delas, recentemente, chamou a atenção e mexeu com os brios dos torcedores: a taça de 71 chegou a ficar ameaçada de ir à leilão, pois foi designada pela Justiça como penhora de uma dívida de R$ 3,1 mil cobrada por Maurílio Cristoforeto de Oliveira. Mas antes que o leilão fosse realizado, os advogados do clube se apressaram e pagaram o débito.