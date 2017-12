Para Ballack, Klinsmann adota estilo de jogo arriscado O capitão da seleção alemã, Michael Ballack, considera que o estilo de jogo utilizado pelo técnico Jurgen Klinsmann é arriscado. "Depois de dois anos de trabalho de Klinsmann com essa jovem equipe, sempre cometemos os mesmos erros e continuamos com problemas na defesa", disse o meia, na véspera do amistoso que a Alemanha vai realizar contra a Colômbia, marcado para essa sexta-feira. "Temos um estilo muito ofensivo e, como ficou provado no último jogo, contra o Japão, muitas vezes perdemos bolas demais, e não podemos continuar jogando assim", declarou Ballack ao semanário alemão Kicker. Contratado recentemente pelo Chelsea, o meia nunca havia se manifestado publicamente tão crítico com relação a Klinsmann, mas ressaltou que o treinador "sabe o que penso, assim como sabe o que pensam os outros jogadores".