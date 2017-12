Para Ballack, Suécia é o primeiro rival "difícil" da Copa O capitão da seleção alemã, Michael Ballack, afirmou nesta quinta-feira que a equipe precisa melhorar para enfrentar a Suécia pelas oitavas-de-final da Copa. Para o jogador, será a primeira vez que a Alemanha enfrentará um adversário "difícil" nessa competição. "Com essas três vitórias na primeira fase, conseguimos deixar uma boa impressão. Mas precisamos melhorar e evoluir. No jogo contra a Suécia, teremos pela primeira vez um adversário difícil pela frente", explicou Ballack. A partida entre Alemanha e Suécia acontecerá no próximo sábado, abrindo as oitavas-de-final. Para Ballack, essa fase da Copa será diferente das demais, pois os jogadores terão mais motivação. "Sabemos que agora temos que jogar tudo e que qualquer erro pode significar a eliminação. Mas isso não pode nos assustar, e sim motivar ainda mais", explicou.