Para Beckenbauer, Zidane não pode se aposentar O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o ex-jogador Franz Beckenbauer, explicou neste sábado, após a classificação da França às semifinais, que o meia Zinedine Zidane não deveria deixar o futebol - o jogador francês já havia anunciado que abandonaria os campos após o Mundial. "Eu me pergunto o porquê de Zidane decidir se retirar do futebol, pois ele está tão bom como há quatro anos. Se está jogando bem, tem que continuar", explicou o ex-jogador, que também afirmou após a queda do Brasil que o Mundial ficou sem favoritos. "Agora que os brasileiros saíram, os quatro semifinalistas têm chances de vencer. Todos estão no mesmo nível". Beckenbauer explicou que os brasileiros não mostraram tudo o que prometeram para o Mundial. "Futebol é assim. Com certeza eles estão decepcionados. O Brasil é capaz de fazer coisas maravilhosas com a bola, mas não puderam mostrar nada nessa competição", analisou.