Para Beckham, Messi é o melhor jogador do mundo

O atacante argentino Lionel Messi é um dos melhores jogadores do mundo e o mais parecido com seu compatriota Diego Maradona, disse o meio-campista inglês David Beckham.

Beckham, que disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006, voltou ao clube italiano Milan neste mês para tentar uma vaga na seleção inglesa que disputará o Mundial deste ano na África do Sul.

O jogador da seleção destacou Messi como um grande jogador que seguirá conquistando troféus no futuro devido à sua habilidade e à paixão que mostra dentro de campo.

"Sem dúvida alguma, Messi é um dos melhores jogadores que já enfrentei, além de um dos melhores que já vi jogar. Ele tem um talento enorme em sua pouca estrutura", disse Beckham em entrevista publicada no site oficial da Fifa na Internet.

"Ele é o jogador mais parecido com Maradona que já existiu; joga inclusive com a mesma paixão. Está tendo sucesso, mas segue sendo uma pessoa excelente. Estou certo que no futuro terá muito mais sucesso", acrescentou.

O jogador inglês, de 34 anos, que disputou 113 partidas pela seleção, disse que a vitória de 1 x 0 sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2002 com um gol dele é sua melhor recordação de um Mundial que participou.

"Do ponto de vista pessoal, a partida contra a Argentina em 2002, onde marquei aquele pênalti... Devido às circunstâncias de quatro anos antes, quando fui expulso numa partida contra os argentinos, quando eles nos ganharam nos pênaltis", disse Beckham, em referência à derrota inglesa nas oitavas-de-final do Mundial de 1998, quando recebeu o cartão vermelho.

"Quatro anos depois, quando anotei o gol da vitória, vivi um momento extraordinário", afirmou.