Para Bianchi, decisão começa 0 a 0 O técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, já definiu qual será a postura do seu time contra o Santos nesta quarta-feira, no Morumbi. ?Temos de pensar que a partida vai começar com o placar de 0 a 0. O Boca não pode ficar esperando suportar a pressão do adversário durante os 90 minutos.? Mesmo assim, o treinador se disse feliz com a vantagem de dois gols obtida no primeiro jogo. ?Prefiro ter dois a mais do que dois a menos?, declarou. Bianchi não fez mistério no que diz respeito à escalação do time, que não terá o meia-atacante Schelotto, contundido ? Villareal será o substituto. Mas quando o assunto é esquema tático, o técnico é só mistério. ?Isso é difícil de falar sem saber como vai jogar o adversário?, disse o treinador, que se vencer nesta quarta será o técnico com maior número de vitórias na Copa Libertadores da América, quatro, superando Osvaldo Zubeldía. ?Só tenho uma palavra para falar sobre isso: prazer. Osvaldo foi meu treinador e além de bom técnico era boa pessoa e mereceu tudo o que ganhou.? Nesta terça-feira, Bianchi dispensou trabalhos visando disputa de pênaltis. ?No treino um jogador pode fazer a cobrança de um jeito e na hora, em campo, de outro totalmente diferente?, argumenta. Ao mesmo tempo, o treinador não acredita que o Santos vá sentir qualquer pressão e elogiou Diego, Robinho e Ricardo Oliveira, que considerou ?jogadores de nível internacional?. Na equipe, o otimismo é grande, mas ninguém fala de jogo ganho. ?Acho que vai ser muito difícil?, definiu o capitão Cagna. O atacante Delgado concorda, mas espera se despedir, vai para o Cruz Azul, do México, ?dando uma volta olímpica?. A diretoria do Boca está aborrecida com a do Santos, que enviou 800 ingressos a menos do que os 3.600 prometidos. O clube tentará garantir que todos os argentinos que virão a São Paulo contando com as entradas acompanhem o jogo.