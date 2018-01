Para Blatter, Ronaldinho Gaúcho é o melhor O suíço Joseph Blatter, presidente da Fifa, disse que o atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho demonstrou "que é o melhor do mundo dentro e fora de campo". Blatter, que assistiu à semifinal da Copa das Confederações na qual o Brasil venceu a Alemanha por 3 a 2, afirmou que o jogador do Barcelona mereceu o prêmio que lhe foi outorgado pela Fifa de Melhor Jogador do Ano. "Ele é o melhor quando entra em campo e também como cidadão. Apesar de sua fama, continua sendo uma pessoa simples, não perde a modéstia", disse o presidente da Fifa.