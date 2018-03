Para Bonamigo, "faltou inspiração" Apesar de o Palmeiras ter criado poucas chances de gol e passar grande parte do tempo com apenas Washington na frente, o técnico Paulo Bonamigo gostou da equipe na derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbi. ?Não fomos covardes?, justificou. O treinador do Palmeiras chegou a dizer que seu time, em boa parte do confronto, atuou até melhor que o São Paulo. ?Jogamos de igual para igual e ouso até dizer que fomos melhores em alguns momentos?, disse Bonamigo. Mas então qual foi o motivo de nova derrota? ?Não adianta só brigar, competir. Às vezes é necessário um pouquinho de concentração, inspiração?, explicou Bonamigo. ?E pecamos na organização quando estava 11 contra 10.? Bonamigo evitou apenas falar da pressão de conselheiros pedindo sua saída do clube. ?Só falo sobre o jogo?, revelou o treinador.