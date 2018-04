Para Caio Júnior, jogo contra o Inter definirá Libertadores

Apesar de festejar a vitória sobre o Fluminense no Palestra Itália, o técnico Caio Júnior considera decisivo o duelo contra o Internacional, no próximo dia 25 (domingo), no Beira Rio, para conquistar uma das vagas para a Copa Libertadores 2008. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Palmeiras 1 x 0 Fluminense Edmundo revela ter propostas para deixar o Palmeiras Caio Júnior diz que o grupo não pode entrar em campo com o pensamento de que o empate é um bom se resultado. "A vitória no Sul pode fazer uma diferença fundamental no final do campeonato. Esse jogo é muito importante e a gente sabe disso." O Palmeiras ocupa a quarta posição na tabela com 58 pontos, mesmo número do Flamengo, terceiro. O time de Palestra Itália, no entanto, leva desvantagem no saldo de gols - 5 a 4. O Cruzeiro aparece em quinto, com 57 - apenas os quatro primeiros vão para o torneio sul-americano. Depois de pegar o Internacional, o Palmeiras encerra sua participação no Nacional contra o Atlético Mineiro, do técnico Leão, no dia 2 de dezembro. "É claro que a vitória contra os mineiros será importante, mas o jogo contra o Inter é mais fundamental ainda", explica Caio Júnior. Para os dois duelos, o Palmeiras continua sem o chileno Valdivia. O clube não conseguiu reverter a punição imposta ao chileno pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O meia ainda terá de cumprir três dos cinco jogos de suspensão.