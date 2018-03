Para Cannavaro, Cristiano Ronaldo é favorito para Bola de Ouro

O zagueiro italiano Fabio Cannavaro, do Real Madrid, afirmou nesta segunda-feira que o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, é o favorito para ganhar a Bola de Ouro de 2008. A premiação é concedida pela Fifa ao melhor jogador do mundo. "Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da Europa e é o mais credenciado para o prêmio", disse o zagueiro, em entrevista concedida durante um evento na cidade italiana de Nápoles. O jogador do Real Madrid também opinou sobre o jogo deste domingo, entre Siena e Inter, seu ex-clube (de 2002 a 2004), que terminou empatado em 2 a 2. Marco Materazzi, companheiro de Cannavaro na seleção, perdeu o pênalti que poderia dar a vitória e o título do Campeonato Italiano à equipe de Milão. "Ontem ele teve que enfrentar uma grande responsabilidade. Infelizmente, ele perdeu o pênalti, mas continua sendo um grande campeão e um jogador fundamental para nossa seleção", disse Cannavaro.