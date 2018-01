Para CBF, Milene não é intrusa na seleção O técnico da seleção feminina de futebol, Paulo Gonçalves, divulgou hoje a lista de 18 jogadoras que participarão do Mundial dos Estados Unidos, entre os dias 24 e 11 de outubro e a surpresa foi a ausência do nome da mulher do craque Ronaldo, Milene Domingues. "Mas somente por enquanto", já que quinta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informará o nome de mais duas atletas que completarão a delegação e, desta vez, com a presença da "rainha da embaixadinhas". "No futebol feminino as coisas funcionam diferente do masculino. A gente precisa ser delicado para tratar as meninas", disse o diretor do Departamento de Categorias especiais, Luiz Miguel Estevão de Oliveira, confirmando que Milene já foi inscrita na competição. A Fifa permitiu cada país inscrever 30 jogadoras, mas somente 20 poderão disputar a competição. "Vejo a participação dela com simpatia e estou feliz. E a Milene não é uma intrusa porque sempre jogou futebol." O dirigente chegará quinta na Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção está treinando, com o objetivo de explicar à lateral Tatiana e a meia Michele, o porquê de Milene, mesmo fora de forma e sem ter demonstrado condições técnicas, permanecerá no time, enquanto uma das duas será desconvocada. Dentre as razões que serão apresentadas estão a promoção e a atração que a mulher de Ronaldo exerce, principalmente, sobre a mídia. Desde segunda-feira, organizadores do Mundial e jornalistas americanos estão ligando para confirmar a participação dela na competição. "O Paulo (Gonçalves, técnico da seleção) pode escolher as 18 jogadoras do grupo dele. Como a Fifa aumentou o número de atletas selecionadas para 20, a CBF ficou responsável pela indicação dos outros dois nomes", argumentou Oliveira. Afirmou, ainda, que o treinador se recusou a indicar todas as atletas e deixou as duas vagas restantes sob responsabilidade da entidade. Como havia um total de 25 jogadoras treinando na Granja Comary, Paulo Gonçalves informou hoje a dispensa de quatro atletas: a goleira Solani, a volante Raquel, além das atacantes, Roseli e Elaine. Resta, agora, apenas o corte que será feito pela CBF. As 18 atletas por ele escolhidas foram: as goleiras Andréia e Giselle; as laterais Jatobá e Rosana; as zagueiras Mônica, Tânia, Renata Diniz e Juliana; as meias Priscila Oliveira, Renata Costa e Rafaela; e as atacantes Cristiane, Formiga, Maycon, Daniela, Kátia Cilene, Kelly e Marta. "Não fiquei incomodado porque pude escolher as minhas 18 jogadoras. Somente se tivessem me tirado esse direito é que teríamos problemas, porque não ia aceitar", frisou Paulo Gonçalves. "A Milene foi bem recebida pelo grupo, o nosso ambiente está muito bom e, agora, é dar o máximo para irmos bem nos Estados Unidos." No Mundial, as seleções foram distribuídas por quatro grupos de quatro e somente as duas melhores se classificam para a fase seguinte. A seleção está no grupo B e estréia contra a Coréia, dia 20. A seguir, enfrenta a Noruega, dia 24 e a França, dia 27.