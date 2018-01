Para CNN, Corinthians é o 8º do mundo O Corinthians é o oitavo melhor time do mundo. Pelo menos para a CNN Sports Illustrated, que revelou seu ranking semanal. O time que decide o título da Copa do Brasil e do Torneio Rio-São Paulo soma 41 pontos. O líder é o Real Madrid (104), seguido pelo Arsenal (83) e Bayer Leverkusn (82). Seguem na classificação: Juventus (61), Valencia (56), Manchester United (52) e Borussia Dortmund (51). Na semana anterior, o Corinthians ocupava a 10ª colocação. Atrás do time brasileiro surgem Roma (17) e Barcelona (16).