Para Corinthians, duelo contra Noroeste será uma decisão Para os jogadores do Corinthians, a partida do próximo domingo, contra o Noroeste, no Pacaembu, será a primeira decisão do clube no Campeonato Paulista. Explica-se: se o time não ganhar, praticamente dará adeus às chances de se avançar às semifinais, uma vez que a equipe de Bauru é um dos adversários diretos na briga pela classificação. "É isso mesmo", conta o volante Marcelo Mattos, que atuará no meio campo ao lado de Magrão e Willian. "Não podemos perder essa partida, que é importante para nossa arrancada. Apesar de todos os problemas [suspensão de Betão e lesões de Roger e Arce], tenho confiança em meus companheiros e sei que no final sairemos vitoriosos." Por se tratar de uma decisão, o técnico Emerson Leão não quis confirmar o time, mas adiantou que manterá o esquema 3-5-2. "É simples. Sai um, entra outro, independente da posição", contou o técnico, que também demonstrou irritação ao ser questionado sobre as constantes lesões entre os jogadores. "Contusões acontecem em todos os clubes, mas só falam do Corinthians." O Corinthians é o sétimo na tabela, com 20 pontos. O Noroeste aparece em quarto, com 24.