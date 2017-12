Para Corinthians, jogo é "vitrine" A aprovação da parceria entre o Corinthians e a MSI trouxe um problema extra para o técnico Tite na partida deste domingo, contra o São Caetano às 16 horas, no Anacleto Campanella: como motivar uma equipe enquanto os atletas vêem nos notíciários que o fundo de investimentos deve trazer vários reforços no ano que vem? O treinador usou um recurso inteligente para levantar o moral dos jogadores: como muitos não sabem se vão ficar em 2005, o negócio é fazer das últimas rodadas do Brasileiro uma vitrine para futuras contratações. "Temos de fazer um grande jogo e valorizar o trabalho que está sendo feito aqui", disse o treinador, que admitiu que as notícias de futuras contratações abalam o time, que ainda tem chance de se classificar para a Copa Sul-Americana. E Tite deixou claro que pretende dar espaço aos atletas que vieram das categorias de base. O zagueiro Anderson, suspenso, deve ser substituído por Wendel, enquanto os contundidos Renato e Filipe Alvim deixam vaga para Fininho e Coelho. Dos 11 titulares, 9 foram formados no clube. O Corinthians está vivendo uma situação inusitada: o time deve ter a torcida de boa parte dos rivais do Palmeiras e do São Paulo, uma vez que os dois são concorrentes diretos na briga pelo título e por uma vaga na Copa Libertadores. "Só posso dizer que é estranho", diz Tite. "Não sei se todos vão torcer. Afinal para alguns a rivalidade é muito forte." Ao falar sobre a questão, Tite usou uma seqüência de elogios ao atacante Grafite, do São Paulo, que com um gol no Campeonato Paulista evitou o rebaixamento do Corinthians. "Ele defendeu a carreira e sua dignidade. Ele defendeu a lisura do campeonato, a ética, a grandeza do esporte e os princípios de correção, que não existe sacanagem." O time parece ter absorvido o conceito. "Vamos entrar entrar em campo para vencer, sem pensar nos outros times", disse Fininho. "Não vou estar pensando em São Paulo e Palmeiras. A maior preocupação do jogador é aproveitar a oportunidade de jogar. Coelho não é diferente. "Espero transformar esta chance em uma grande partida." Sobre o São Caetano, Tite deixou claro que o adversário não é favorito e deixou nas entrelinhas que saiu magoado do clube. "Respeito o potencial do time, mas o jogo será decidido dentro de campo", disse o técnico. Sobre sua saída do ABC, afirma que tem "bom relacionamento com muitas pessoas, com outras nem tanto".