Para corintianos, título traz conforto após eliminação

SANTOS - Para os jogadores do Corinthians, a conquista do título Campeonato Paulista neste domingo traz um certo confronto após a sofrida eliminação na Libertadores, na última quarta-feira, diante do Boca Juniors. Depois da partida contra o Santos na Vila Belmiro, os atletas e o técnico Tite agradeceram o apoio da torcida corintiana e avaliaram que o troféu dá fôlego para um bom início de Brasileirão no próximo sábado.

"É intragável o que aconteceu na quarta, mas para a torcida e para nós é um conforto", disse o zagueiro Paulo André. O colega Paulinho concordou. "Não vai minimizar a eliminação, mas o título do paulista é muito importante para dar sequência no Brasileiro", reforçou o volante.

Alexandre Pato foi outro que destacou a importância da conquista deste domingo para o espírito do time antes da estreia no Brasileirão. "Vamos comemorar para que possamos começar bem o Brasileirão", afirmou o atacante, que ainda se disse feliz em já poder erguer a primeira taça depois de apenas quatro meses como jogador do Corinthians.

Tite aproveitou para agradecer o apoio do público após o empate de 1 a 1 que tirou o Corinthians da Libertadores, na última quarta-feira, no Pacaembu. "Pudemos devolver a eles (torcedores) o carinho que tivemos", comentou o treinador. "Fomos desclassificados jogando e não apelando, jogamos até o ultimo momento querendo a classificação e eles nos reconheceram."

O treinador ainda elogiou seus atletas. "O Corinthians jogou muito e mereceu o título", disse Tite. "O mínimo que tínhamos que fazer em retribuição à torcida era jogar bem", completou ele, lembrando da manifestação de apoio dos torcedores após a queda diante do Boca Juniors.

O tom do discurso de Tite foi reforçado por Emerson. "Eu acho que, para um atleta que recebe em dia e vê seu torcedor dando seus pulos pra pagar ingresso, o mínimo que se deve fazer é se dedicar com afinco e com raça", concluiu o atacante.