Para CPI, Teixeira teria sonegado IR A CPI da CBF/Nike, que nesta terça-feira ouviu o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, tem indícios de que o dirigente cometeu evasão de divisas e sonegação fiscal em pelo menos dois negócios. Entre as operações consideradas "suspeitas" estão a compra de uma casa na cidade litorânea de Búzios, no Rio de Janeiro, e a de um outro imóvel, em Miami, por US$ 800 mil. "São transações que configuram a prática de crime contra a ordem tributária", afirmou o deputado Eduardo Campos (PSB-PE). Para o parlamentar, houve sonegação fiscal e evasão de divisas nessas operações. De acordo com o deputado Doutor Rosinha (PT-PR), a casa da praia, construída num terreno que pertencia à Marinha, foi vendida a Octávio Plácido, em 1994, por cerca de US$ 16 mil. Dois anos depois, o imóvel foi comprado pela empresa Amerithec Holgind Ltda, sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens pelo mesmo preço. "A empresa foi representada por Sérgio Isidoro Pinidji, ex-advogado da CBF e de Ricardo Teixeira", afirmou doutor Rosinha. Um ano depois, a casa foi novamente vendida, desta vez para a empresa de Ricardo Teixeira, a Minas Investimentos S.A. por US$ 500 mil. A Amerithec, nessa segunda negociação, foi representada por Luís Eduardo Balthazar, ex-sócio de Teixeira na Choparia 2001. Segundo o deputado Eduardo Campos, na outra transação Teixeira comprou a casa que alugava há quatro anos em Miami, por US$ 800 mil, operando com a empresa Globul Anstalt, com sede em outro paraíso fiscal, o principal de Lischtenstein. Teixeira disse que ainda não declarou esse imóvel ao imposto de renda porque só concluiu a operação no ano passado. Esse negócio chamou a atenção dos deputados pelos envios de dinheiro que ele fazia para aquela empresa. O deputado Jurandil Juarez (PMDB-AP) chamou a atenção para a disparidade dos negócios pessoais do presidente da CBF e os que ele realizou para a entidade. "O senhor mostrou que é um grande operador quando se trata de seus negócios", ironizou. "Já no caso da CBF, o que se vê são pedidos de empréstimos com juros elevados e altamente temerários". Juarez incluiu na observação a constatação de que Teixeira aplicou, entre 1995 e 2000, no mercado flutuante US$ 7,7 milhões no exterior pertencentes à CBF. Nesse mesmo período, ele avalizou três empréstimos de cerca de US$ 15 milhões feitos pela confederação no Delta Bank. O deputado lembrou que apesar do curto prazo, foram pagos juros de até 42% pelos empréstimos. Doações - Outra contradição de Ricardo Teixeira é quanto à "situação de penúria", que ele disse existir na entidade desde 1995, e o fato de a entidade ter torrado R$ 562,5 mil, só em 1998, com o financiamento de campanhas eleitorais. A CPI constatou que naquele ano, somente de "doações e auxílios", a CBF teria gasto cerca de R$ 5 milhões. Entre os beneficiados estão federações (cerca de R$ 1 milhão), o Jóquei Clube (R $40 mil) e a Associação Nacional dos Funcionários da Polícia Federal (R$ 15 mil). Segundo levantamento do deputado Pedro Celso (PT-DF), que integra a CPI, as doações eleitorais foram para o caixa de campanha de figuras da política nacional, como Delfim Netto (PPB-SP) (R$ 5 mil), o líder do PFL no Senado, Hugo Napoleão (PFL-PI) (R$ 50 mil), o senador José Agripino Maia (PFL-RN) (R$ 50 mil), o presidente do Vasco, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ) (R$ 50 mil), o ex-presidente da Federação de Futebol do Acre, Antonio Aquino Lopes (R$ 57,5 mil). O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) foi o mais privilegiado, tendo recebido ao todo R$ 100 mil. Em compensação, é ele quem mais atrapalha os trabalhos da CPI, sobretudo nas investigações relacionadas a Ricardo Teixeira. De acordo com Pedro Celso, outro beneficiado foi Antônio Carlos Amorim Júnior, filho do desembargador Carlos Amorim, do Rio de Janeiro, que embarcou por conta da CBF no vôo de volta ao Brasil após a Copa de 94. Na época, o retorno foi batizado de "o vôo da muamba". Teixeira tentou defender-se, dizendo que, como empresa constituída em 1998, a CBF poderia fazer doações a políticos. Mas foi desmentido pelo deputado Jurandil Juarez. Ele mostrou que, pelo seus estatuto, a confederação continua sendo "uma empresa de direito privado sem fins lucrativos". Outra irregularidade, na opinião do parlamentar, é que as doações ultrapassaram o porcentual de 2% do lucro da empresa, estipulado pela Lei Eleitoral. "Além de que, duas delas foram feitas após as eleições, sem nenhum respaldo legal", denunciou Juarez. Nike - Ricardo Teixeira negou que a empresa patrocinadora da seleção brasileira, a Nike, interfira na escalação dos jogadores. A melhor prova de que isso não ocorre, segundo o dirigente, é o fato do então técnico Wanderley Luxemburgo ter recusado o pedido da empresa para escalar o atacante Ronaldinho num amistoso da Austrália. Teixeira apresentou dados comparativos com outros países para mostrar que os valores do contrato com a Nike estão acima da média do mercado. Segundo ele, a situação de dificuldade "crônica" nas finanças da CBF, a partir de 1995 foi provocada pela decisão da federação de abrir mão dos 5% que recebia da renda bruta do campeonato brasileiro e de mais 7,5% dos direitos de transmissão das partidas de futebol. "Além da taxa de 2% das transferências internacionais (de jogadores) entre 1998 e 2000, que teria causado um prejuízo de US$ 18 milhões. Leia Também: Bancada da bola acabou ?atrapalhando? Teixeira admite prejuízo, CPI contesta