Para Cuca, Botafogo começa o Carioca na frente dos rivais O técnico Cuca tenta ser otimista, e vê o Botafogo em vantagem sobre os adversários, pelo fato de ter mantido boa parte da equipe que encerrou o ano passado, o que o fará já entrar entrosado na disputa do Campeonato Carioca. "Já iniciamos a temporada com pelo menos metade do time sabendo que é titular. Temos uma boa base e perdemos alguns jogadores, mas a vida segue?, disse o treinador. O volante Clayton, que foi para o Flamengo, o lateral-direito Ruy e o atacante Reinaldo, que não acertaram a renovação de contrato, são as ausências mais lamentadas por Cuca, que aposta na volta do atacante Dodô, que deixou a equipe no meio do último Campeonato Brasileiro e volta na condição de ídolo da torcida. Também chegaram, entre outros, o atacante Luís Mário e o lateral Iran, que atuaram na Ponte Preta, em 2006. Peter, que participou da boa campanha do Paraná, é um nome provável para a lateral-direita. A pré-temporada começa nesta sexta-feira, em Vitória, no Espírito Santo, e vai até o outro domingo. Cuca diz que vai trabalhar duro durante esses dez dias, e pretende mexer ao mesmo tempo com a recuperação física e técnica dos jogadores. ?Hoje em dia você consegue trabalhar bem as duas partes. Vamos ter três turnos por dia, dois para o condicionamento físico e o restante para a parte técnica?, explicou o treinador, otimista com as chances de ser bicampeão estadual e satisfeito com o grupo montado, que considera forte. ?Minha intenção é a de ter durante o Campeonato Carioca pelo menos 17 atletas em condição de ser titular.?