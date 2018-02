Para Cuca, qualquer vitória serve O São Paulo não tem pressa para garantir sua vaga na final da Libertadores contra o vencedor do clássico argentino entre Boca e River. O técnico Cuca não coloca nenhuma pressão extra sobre seus jogadores para repetirem quarta-feira contra o Once Caldas, no Morumbi, o desempenho que tiveram contra o Deportivo Táchira. Naquela disputa, nas quartas-de-final, o São Paulo venceu em casa por 3 a 0 e foi para a decisão, na Venezuela, podendo perder por até dois gols de diferença. Sofreu um gol aos 6 minutos, mas com o empate, aos 22 minutos, desarmou o adversário e acabou vencendo a segunda partida por três gols de diferença: 4 a 1. ?Uma vitória por um gol de diferença deve ser comemorada. Não seria motivo para tristeza?, acredita Cuca. ?Nós perdemos por 1 a 0 para o Rosario e todo mundo achou que a gente já estava classificado. Não foi nada disso. Sofremos para ganhar por 2 a 1 aqui e depois tivemos os pênaltis.? Cuca sabe que, em Libertadores, resultados tranqüilos como os que conquistou contra os venezuelanos são raros. E por isso não cria expectativa por uma definição da vaga já no primeiro jogo. O bom posicionamento da defesa é outro motivo que anima Cuca. O time sofreu 26 gols em 29 jogos oficiais. Perdeu apenas duas partidas ? 2 a 0 para o São Caetano e 3 a 0 para a LDU, no Equador ? por dois ou mais gols de diferença. Prova de que uma vitória por 1 a 0 não é tão ruim assim. ?Nossa defesa está bem. Confio no Rodrigo, no Fabão e também no Edcarlos e no Lugano. Todos têm a minha confiança?, diz Cuca. Nos outros anos não era assim. Falhas incríveis em jogos importantes eram algo comum no São Paulo. ?Nossa defesa sempre tem o auxílio de outros setores. Um volante que se transforma em zagueiro, um meia que cerca o adversário, ou até um atacante que não deixa o zagueiro avançar. Assim, melhoramos o nosso rendimento?, afirmou Cuca. O treinador do São Paulo espera um Once Caldas fechado ? como atuou na Vila no 1 a 1 contra o Santos. Por isso, não acredita em muitos gols. E exige que o time aproveite as oportunidades.